Росіяни хочуть запустити на окупованих територіях єдиного мобільного оператора, - Федоров

Російські окупанти хочуть запустити єдиного мобільного оператора на тимчасово захоплених територіях України.

Про це розповів у Телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«На цьому тижні окупанти вирішили, що у них тепер буде єдиний мобільний оператор для окупованих територій — «Волна». Цей оператор працює у нашому тимчасово окупованому Криму. Тож вони масово закривають і «Миртелеком», і всіх інших й будуть використовувати лише одного оператора. І це робиться також і для того, щоб ще більше контролювати інформаційне поле тимчасово окупованих територій. Взагалі що мобільний зв’язок, що інтернет-зав’язок на окупованих територіях працює надпогано», — сказав Федоров.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники планують побудувати 25 в’язниць.