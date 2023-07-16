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Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини зруйновані будинки, підприємство і школа, 2 людини загинули

Ще один цивільний дістав поранення.

Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини зруйновані будинки, підприємство і школа, 2 людини загинули
Фото: Поліція Донеччини

За добу окупанти 9 разів відкривали вогонь по цивільному населенню Донецької області. Ворог гатив із ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, під ворожими обстрілами перебували 6 населених пунктів – міста Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, селище Велика Новосілка, села Богоявленка та Олександро-Шультине. Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів: 18 житлових будинків, підприємство, школа, господарча споруда зернотоку, газорозподільна станція, автомобілі, газопровід і ЛЕП.

Фото: Поліція Донеччини

Ракету С-300 окупанти спрямували на Костянтинівку, били й артилерією. Пошкоджено 16 приватних будинків, газорозподільну станцію, підприємство, 2 автомобілі, комунікації. Часів Яр окупаційні війська накрили з артилерії, вбили мирного жителя, ще одну поранили. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктура.

Фото: Поліція Донеччини

Авіаудар керованою авіабомбою "ФАБ-250" росіяни завдали по селищу Нью-Йорк. Руйнувань зазнали щонайменше 9 приватних будинків, будівля спорткомплексу. Інформації щодо постраждалих не надходило. Внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина в Олександро-Шультиному.

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Нагадаємо, сьогодні вночі під російський артобстріл потрапило місто Краматорськ. Росіяни завдали удару по промисловому підприємству. Внаслідок обстрілу пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі. Жертв і поранених немає.

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