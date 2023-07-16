Головне за ніч та ранок. Неділя, 16 липня

Ракетний удар по Харкову, 39 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, втрати окупантів.

Минулої ночі близько 1:30 російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району. В чотирьохповерховому будинку вибиті вікна. Без постраждалих.

Упродовж доби 15 липня ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Ветеринарне, Дворічна та інші населені пункти. Унаслідок обстрілу села Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Пошкоджений приватний житловий будинок.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Ворог завдав зокрема 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 склади боєприпасів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 райони зосередження живої сили, 4 станції РЕБ, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі об’єкти противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за суботу, 15 липня, армія ворога втратила близько 500 військових, 5 танків та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили близько 237 680 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

За минулу добу, 15 липня, російські військові завдали 52 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, ворог з артилерії гатив по прифронтових селах: 48 обстрілів зафіксовано в Гуляйполі, Залізничному, Гуляйпільському, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному, Червоному, Малинівці та Левадному.

Росіяни також завдали ракетного удару по околицях обласного центру та вгатили з РСЗВ по Степногірську. Внаслідок атаки поранення отримали жінки 62, 66, 68 років, а також чоловіки 37, 60, 61 та 68 років. Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків, адміністративної будівлі та об'єктів соціальної інфраструктури.

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