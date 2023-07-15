​В Одеському ТЦК визнали перевищення повноважень військових під час затримання цивільного

У ТЦК запевнили, що особи, які причетні до побиття чоловіка, будуть переведені у бойові підрозділи та притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки перевірили відео затримання цивільного військовими і визнали перевищення військовими своїх повноважень.

Про це повідомляє обласний ТЦК у фейсбуці.

У ТЦК запевнили, що особи, які причетні до побиття чоловіка, будуть переведені у бойові підрозділи та притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

"За результатами перевірки інциденту із затриманням військовими цивільної особи в Одесі, що набуло певного суспільного резонансу, було встановлено, що громадянин здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту, що суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану. Отримавши зауваження від представників Нацгвардії, громадянин увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянтів громадянин почав погрожувати, і поводився агресивно, не припиняючи провокацій.

"Співробітники ТЦК та СП Одеси, не стримавши емоцій, перевищили повноваження і, застосувавши силу, посадили його у транспортний засіб для доставки в центр комплектування. Треба визнати, що районний ТЦК намагався приховати свою причетність до інциденту, але принципова позиція командування полягає в реальній перевірці і реагуванні на запити суспільства, налагодженні цивілізованої комунікації з усіх питань. Тож, за результатами службової перевірки виявлено і тих, хто перевищив службові повноваження, і порушення у використанні необлікованого транспортного засобу. Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності і будуть переведені у бойові підрозділи, де зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом", - наголошують в Одеському обласному ТЦК.

Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео, яке було нібито зняте на одеських вулицях. На кадрах видно, що невідомі у військові формі із застосуванням сили всажують до автомобіля чоловіка і везуть його у невідомому напрямку.

4 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив на посаду начальника Одеського обласного ТЦК та СП полковника Олександра Охріменка.

У кінці червня військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки через скандал із майном в Іспанії.