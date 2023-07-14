Викрито ексслужбовця "Мотор Січ", який сприяв незаконному перетину держкордону

У Києві викрили колишнього службовця АТ "Мотор Січ", який організував та сприяв незаконному переправленню громадян через державний кордон України (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК).

Про це повідомила столична прокуратура.

За даними слідства, посадовець в умовах воєнного стану та існуючої заборони перетину держкордону чоловіками призовного віку, безпідставно включив до переліку працівників підприємства сторонню особу.

"Вказані відомості в подальшому були використані для підготовки пакету документів, а саме листа про сприяння перетину державного кордону України, наказу про відрядження тощо, які необхідні для перетину державного кордону у воєнний час", - зазначили в прокуратурі.

На даний час експосадовцю повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Крім того, в межах провадження повідомлено про підозру чоловіку, який скористався цією схемою та перетнув державний кордон. Йому інкримінують пособництво у службовому підробленні та використанні завідомо підробленого документу (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 22 жовтня СБУ затримала за державну зраду президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Повідомлялося, що зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Згодом Служба безпеки опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ", що підтверджують його співробітництво з ворогом. Потім журналісти оприлюднили записи переговорів заарештованого за держзраду Богуслаєва із росіянами. Богуслаєв вів бізнес із окупантами попри обстріли ними “Мотор Січі”.

У березні 2023 Богуслаєв отримав нову підозру в тому, що наказав зняти лопоті з гелікоптерів, щоб ними не скористалися українські військові. Таким чином він підозрюється у колабораційній діяльності, перешкоджанні діяльності ЗСУ, роботі на державу-агресора, сприянні діяльності терористичній організації. Зараз Богуслаєв просить включити його до обмінного списку і відправити в Росію. Відповідного листа він написав на імʼя голови ОПУ Андрія Єрмака.