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Україна повністю програла інформаційну війну в 2014 році, але зараз у ній програють росіяни, – Буданов

Очільник української військової розвідки каже, що Україна зробила висновки про необхідність доносити свої “меседжі” світу.

Україна повністю програла інформаційну війну в 2014 році, але зараз у ній програють росіяни, – Буданов
Фото: Цензор

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Україна повністю програла інформаційну війну в 2014 році, але зараз у ній програють росіяни. 

Про це Буданов розповів в інтерв’ю Reuters. 

За його словами, після 2014 року Україна зробила висновки про необхідність доносити свої “меседжі” світу. Тоді Москва захопила світ зненацька, анексувавши український Кримський півострів і розв’язавши проксі-війну на Донбасі.

“Інформаційну війну ми повністю програли в 2014 році. А війну, яка почалася (2022) – ми тут почали зовсім по-іншому. І зараз росіяни програють інформаційну битву”, – зауважив очільник ГУР.

Нагадаємо, Буданов заявив, що Україні не потрібно створювати Моссад, щоб вбивати ворогів своєї держави по всьому світу, оскільки українські спецпризначенці вже це роблять. 

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