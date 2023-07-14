Україна повністю програла інформаційну війну в 2014 році, але зараз у ній програють росіяни, – Буданов

Очільник української військової розвідки каже, що Україна зробила висновки про необхідність доносити свої “меседжі” світу.

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Україна повністю програла інформаційну війну в 2014 році, але зараз у ній програють росіяни.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю Reuters.

За його словами, після 2014 року Україна зробила висновки про необхідність доносити свої “меседжі” світу. Тоді Москва захопила світ зненацька, анексувавши український Кримський півострів і розв’язавши проксі-війну на Донбасі.

“Інформаційну війну ми повністю програли в 2014 році. А війну, яка почалася (2022) – ми тут почали зовсім по-іншому. І зараз росіяни програють інформаційну битву”, – зауважив очільник ГУР.

Нагадаємо, Буданов заявив, що Україні не потрібно створювати Моссад, щоб вбивати ворогів своєї держави по всьому світу, оскільки українські спецпризначенці вже це роблять.