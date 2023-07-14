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У Харкові дерусифікували станцію метро Київська

Російські літери зняли та замінили на українські.

На станції метро "Київська" в Харкові змінили напис назви станції з російської мови на українську.

Про це повідомляє громадський рух "Деколонізація України".

Платформу прикрашала стилізована під давньоруський стиль назва станції – "Киевская". Літери зняли та замінили на українські.

Нагадаємо, що мер Харкова ІгорТерехов пообіцяв перейменувати проспект Жукова, а також усі топоніми, пов'язані з Росією.

У грудні минулого року перейменували Харківський академічний російський драматичний театр імені Пушкіна. Відтепер заклад має назву "Харківський академічний драматичний театр".

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