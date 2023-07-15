Значних пошкоджень техніка не має, тож після ремонту її передадуть на потреби ЗСУ.

На Чернігівщині водолази-сапери та фахівці водолазно-рятувальних підрозділів спільно із військовими оперативного командуванням "Північ" витягли з води російський танк.

Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

Танк був затоплений під час невдалої спроби окупантів переправитися через річку Десна в районі селища Шестовиця.

"За зовнішніми ознаками трофейний зразок не має значних ушкоджень. Російський танк буде доставлений для подальшого відновлення і ввійде у стрій Збройних Сил України", - розповіли в Держспецтранспорту.

Фото: Державна спеціальна служба транспорту

Фото: Державна спеціальна служба транспорту

Фото: Державна спеціальна служба транспорту

Фото: Державна спеціальна служба транспорту

Відомств нагадало, що під час боїв під Черніговом російські війська неодноразово робили спроби перекинути свої підрозділи через річку Десна у районі Шестовиці, але зазнавали поразки. Тож жителі прозвали своє селище "Другою Чорнобаївкою".

Нагадаємо, раніше уламки російської ракети Х-55 дістали з озера одного із районів Київщини. А торік із Київського водосховища дістали уламки ворожого гелікоптера.