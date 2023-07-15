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Через обстріли минулої доби світло зникло у майже 40 населених пунктах Донеччини і Чернігівщини, - Міненерго

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через обстріли минулої доби світло зникло у майже 40 населених пунктах Донеччини і Чернігівщини, - Міненерго
Фото: 7dniv.info

Минулої доби через російські обстріли світло зникло у майже 40 населених пунктах Донеччини і Чернігівщини.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зокрема, знеструмлювалися 26 населених пунктів у Донецькій та 11 – у Чернігівській областях. 

"Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській. Харківській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - зазначили в міністерстві.

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Нагадаємо, днями через ворожі обстріли була без світла частина жителів семи областей України. Так, через обстріли знеструмлювалися 17 населених пунктів на Донеччині, 4 населених пункти – на Херсонщині.

Тим часом українців просять зменшити споживання електроенергії у вечірні години.

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