На Донеччині через ворожі обстріли загинула людина

Російські окупанти вбили ще одного жителя Донеччини.

Про це повідомив керівник ОВА Павло Кириленко.

За його словами, за 14 липня вдалося встановити інформацію щодо ще одного загиблого — у Нескучному.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - наголосив Кириленко.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, днями війська РФ з "Ураганів" обстріляли Катеринівку Краматорського району. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення, було пошкоджено п'ять приватних будинків. А Щербинівку Торецької громади накрили вогнем із "Градів" – поранили людину, пошкодили три приватні будинки, магазин, автомобіль. Внаслідок ворожої отримала поранення цивільна особа у Сіверську.

Тим часом напередодні росіяни скинули з безпілотника боєприпаси на Марганецьку громаду Дніпропетровщини. На щастя, людей не зачепило.