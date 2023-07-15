В 2019 році Залужного намагались затримати у Брюсселі за запитом РФ

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post розповів, як в 2019 році під час візиту на саміт НАТО у Брюсселі він був затриманий співробітниками Інтерполу.

Це сталось після того, як Кремль заочно оголосив його в розшук як “воєнного злочинця”.

Залужний розповів, що коли він зійшов з літака у Брюсселі, його оточили правоохоронці, наставили на нього зброю, та наказали лягти на землю обличчям вниз. Після цього на Залужного надягли наручники.

Втім, Залужному вдалось зателефонувати послу України в НАТО, який у результаті допоміг забезпечити його звільнення.

“У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і, швидше за все, ним і залишуся. І я вирішив, що повинен вивчати міжнародні відносини та міжнародне право”, – сказав Валерій Залужний, і додав, що цей випадок змусив його здобути ступінь магістра з міжнародних відносин у 2020 році.

Таким чином, генерал може застосовувати свої знання на нинішній роботі, яка вимагає від нього регулярно мати справу з геополітичними міркуваннями. Зокрема, зі страхом союзників перетнути російські “червоні лінії”, надаючи ракети більшої дальності або сучасні винищувачі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post прокоментував постачання оборонної допомоги для України і побоювання союзників щодо можливих обстрілів російської території їхньою зброєю.