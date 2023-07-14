У Запорізькій області взяли в полон мешканця Криму, який воював за РФ

У січні 2023 року громадянин України добровільно вступив до морської піхоти РФ.

Під час бойового зіткнення в липні 2023 року біля селища П’ятихатки Запорізької області українські військові взяли в полон мешканця Криму.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

“У січні 2023 року громадянин України, який мешкав в окупованому Криму, перейшов на бік ворога та добровільно вступив до 810-ї окремої бригади морської піхоти військово-морського флоту ЗС РФ, яка дислокувалась на українському півострові”, - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що чоловік на посаді старшого стрілка укріплював позиції армії РФ, забезпечував оборону ворожих рубежів та брав безпосередню участь у бойових діях проти Україи на території Василівського та Пологівського районів Запорізької області.

Жителю Криму повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, СБУ заявила про затримання на Запоріжжі російського агента, який шпигував за позиціями морської піхоти ЗСУ.