Отримані від нього розвіддані ворог щонайменше двічі використав для нанесення ураження по інфраструктурі Запоріжжя. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення за держзраду.

СБУ заявила про затримання на Запоріжжі російського агента, який шпигував за позиціями морської піхоти ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запоріжжя. Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на початку березня цього року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону. Найбільше ворога цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Крім того, агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об’єктів енергетики в області. Для збору інформації він об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефона.

За даними СБУ, за кожне виконане завдання йому «гарантували» грошову «винагороду» у розмірі від 2 до 5 тис. грн. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.

Також російська спецслужба обіцяла зраднику керівну «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

За даними слідства, у поле зору ФСБ він потрапив через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники». Подальша комунікація з агресором проходила у месенджерах.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

За даними Генпрокуратури, отримані від нього розвіддані ворог щонайменше двічі використав для нанесення ураженян по інфраструктурі Запоріжжя.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині навідник російських ракет отримав довічне ув’язнення за держзраду. Зокрема, зрадник наводив ракети на мости та заводи області.