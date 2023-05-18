Панацеї від війни немає, а сторони мають створити умови для мирних переговорів, − спецпредставник Китаю

Китай готовий “докладати власних зусиль для припинення бойових дій і вогню та відновлення миру якнайшвидше”.

Панацеї від війни в Україні немає, але сторони мають створити умови для мирних переговорів заявив спеціальний представник уряду КНР Лі Хуей під час візиту до Києва.

Його слова цитує МЗС Китаю у своїй заяві, пише Reuters.

“Спеціальний представник у справах Євразії Лі Хуей відвідав Київ у вівторок і середу, де він обмінявся думками з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України та іншими лідерами держав щодо шляхів припинення українсько-російського конфлікту шляхом політичного врегулювання”, − повідомили у міністерстві.

Дипломати зазначають, що Китай готовий сприяти міжнародній спільноті у формуванні найбільшого спільного знаменника для врегулювання української кризи, а також “докладати власних зусиль для припинення бойових дій і вогню та відновлення миру якнайшвидше”.

“Китай завжди по-своєму відігравав конструктивну роль у полегшенні гуманітарної ситуації в Україні і продовжить надавати допомогу Україні в межах своїх можливостей”, − також зазначено у заяві.

Нагадаємо, під час зустрічі з Лі очільник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

Лі, який є колишнім послом КНР у Москві, також у межах турне відвідає Польщу, Францію, Німеччину і Росію. Він є найвищим китайським чиновником, який відвідав Україну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.