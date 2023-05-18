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За вчора російська армія вбила в Херсонській області трьох мирних людей, вісьмох поранила

І серед загиблих, і серед поранених є діти. 

За вчора російська армія вбила в Херсонській області трьох мирних людей, вісьмох поранила
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Протягом 17 травня росіяни вбили в Херсонській області трьох людей, поранили ще вісьмох. Серед жертв і поранених є діти.

Ворог відкривав вогонь по області 90 разів, випустивши 529 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram

Тричі росіяни обстрілювали Херсон (вісім снарядів).

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, у будівлі школи та магазину Херсонської міської громади, лінію електропередач Білозерської селищної громади та в лікарню Бериславського району", – йдеться у повідомленні. 

З деокупованої території області евакуйовано 147 осіб.

Троє людей загинули вчора внаслідок обстріли Зеленівки. Один із снарядів поцілив поблизу магазина, де перебували місцеві мешканці. Травми, несумісні із життям, отримали 5-річний хлопчик та двоє чоловіків. В ОВА повідомляли, що батько приніс поранену дитину на руках до лікарні, але врятувати її не вдалось. 

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