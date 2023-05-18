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В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, - ЗМІ

Ймовірно, уламки ракети, котра впала, пошкодили компоненти Patriot, але офіційні особи також розглядають інші варіанти.

В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, - ЗМІ
ППО Patriot
Фото: Олексій Резніков twitter

Російська атака на систему Patriot призвела до часткового пошкодження ППО. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на американского чиновника.

“Два компоненти батареї Patriot були пошкоджені під час російської атаки у вівторок, але система “ніколи не була в автономному режимі”, - повідомив виданню американський чиновник.

Зазначається, що російський обстріл гіперзвуковими ракетами “Кинджал”, крилатими ракетами “Калібр” та іншими боєприпасами пошкодив генератор батареї Patriot та частину електроніки системи.

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Ще троє інших американських чиновників наголосили, що пошкодження були мінімальними, а один взагалі назвав їх “незначними”. 

Протягом атаки система залишалася функціональною, і вона досі залишається робочою.

Інспектори США перевірили систему, після того як українці сказали, що вона, ймовірно, була пошкоджена.

Наразі спеціалісти оцінюють, як саме були пошкоджені компоненти Patriot, оскільки нема ознак, що будь-який з компонентів зазнав прямого влучення.

Ймовірно, уламки ракети, котра впала, пошкодили компоненти Patriot, але офіційні особи також розглядають інші варіанти.

Раніше повідомлялось, що в результаті російського ракетного обстрілу Києва та його околиць 16 травня ймовірно була пошкоджена пускова установка Patriot

В свою чергу, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що знищити систему ППО Patriot ракетою "Кинджал" неможливо

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