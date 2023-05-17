Знищити систему Patriot "Кинджалом" неможливо, – Ігнат

Знищити систему ППО Patriot ракетою "Кинджал" неможливо. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

"Петріот" має декілька складових. Дивізон Patriot – це командний пункт, в якому бойова команда відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку, відпрацьовує по повітряних цілях. Може працювати в ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимі.

Саме автоматичний режим дозволяє системі збивати повітряні цілі без втручання людини, як це було минулої ночі.

Також є радар, який забезпечує інформацією. Він розташований віддалено. Також є до восьми пускових установок – у кожній по чотири пускові контейнери – розташовані окремо одна від одної.

"Знищити систему якимось там "Кинджалом" – це неможливо", – наголосив він.

Ігнат зазначив, що коментувати брехуна Конашенкова, який заявляв про влучання в Patriot, взагалі не варто, і що якби в нас було стільки літаків, скільки вони "знищили", ми б певно вже давно перемогли.

Нагадаємо, вчора росіяни випустили 18 ракет, з них шість аеробалістичних "Кинджалів". Головнокомандувач і Повітряні сили повідомили, що ППО збила всі ракети. Росіяни традиційно збрехали про успіхи враження цілей, зокрема сказали, що знищили установку Patriot.

CNN з посиланням на американського посадовця повідомила, що під час атаки ймовірно була пошкоджена пускова установка Patriot.

Армія ворога намагалась влучити в "петріот" і під час атаки на Київ 4 травня. Спроба теж завершилась невдачею – система збила "Кинджал".