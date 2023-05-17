Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті четвертого саміту Ради Європи, що відкрився 16 травня у Рейкʼявіку. Його виступ відбувся через декілька годин після інтенсивної російської атаки.

Публікуємо повний текст виступу, наданий сайтом президента.

Пані Прем’єр-міністр Якобсдоттір, шановна Катрін, дякую за запрошення взяти участь у саміті нашої Ради Європи й за ваше щире прагнення допомогти Україні.

Дорогі лідери Європи!

Сьогодні Україна пройшла через дуже складний виклик – інтенсивну російську ракетну атаку. Саме таким викликам ми всі зараз змушені приділяти увагу. О третій годині ночі наші люди прокинулися від вибухів. 18 російських ракет різних типів були в нашому небі, зокрема балістичні ракети, якими держава-терорист хвалилася. Мовляв, вони гарантовано несуть смерть, бо їх нібито неможливо збити.

Росія застосувала одночасно балістику, крилаті ракети, дрони… Спеціально, щоб нашим захисникам неба було особливо важко вберегти життя людей. Але всі життя були захищені – всі ракети були збиті, включно з балістичними. Сто відсотків. Це історичний результат. Дякую всім!

Росія дуже старається вдосконалити своє вміння вбивати. Ми ж дуже стараємося вдосконалити захист наших людей. Я дякую всім країнам і лідерам, які допомагають нам удосконалювати нашу ППО! Ми всі разом демонструємо, що таке наші з вами сто відсотків, що таке сила вільного світу.

І, звичайно, я дякую кожному нашому солдату, який робить цю роботу у нашому небі й на нашій землі, і особливо я дякую кожному, хто тренує наших воїнів у різних тренувальних місіях, які всі схожі в одному – в успіху. Дякую всім їм! Дякую всім вам!

Ще рік тому ми не могли збивати більшість ракет терористів, і особливо балістику. І я запитую: якщо ми змогли це, то хіба є щось, чого ми не зможемо, коли ми об’єднані й налаштовані захищати життя? Відповідь: ми з вами в єдності дамо сто відсотків у будь-якій сфері, коли на меті – захист наших людей і нашої Європи.

Звичайно, треба ще багато зробити. Територія України значна, і щоб такий результат ППО, як цієї ночі, був правилом на всій території, потрібні додаткові системи ППО й ракети до них. Потрібні й сучасні винищувачі, без яких жодна система ППО не буде досконалою. Я впевнений, прийдемо до цього.

Сто відсотків мають бути орієнтиром для нас. Нуль відсотків маємо залишити агресору! Сто відсотків успіху оборонних операцій – його гарантує зброя й навчання наших воїнів. Дякую всім, хто посилює нашу оборону!

Сто відсотків успіху санкцій – його гарантує чесність у політиці кожної держави. Дякую всім, хто саме так ставиться до протидії терору – чесно! Сто відсотків успіху нашої формули миру – його гарантує дипломатія. Дякую всім, хто допомагає нам об’єднувати світ, щоб реалізувати формулу миру – єдиний реалістичний мирний план! Та, звісно, сто відсотків справедливості – не буває надійного миру без справедливості.

Дякую Раді Європи – кожному з вас особисто! – за рішення щодо реєстру збитків, завданих агресією Росії. Це наближає створення повноцінного компенсаційного механізму, який покаже світу, що агресія не вартує того, щоб навіть думати про неї.

Має бути й спеціальний трибунал щодо злочину агресії, щоб за терор відповіли ті, у чиїх головах цей терор і народився. Впевнений, що й цей результат ми з вами дамо на сто відсотків.

Європа очікувала саме таких часів – часів, коли лідери заради захисту Європи, заради наших із вами спільних цінностей діяли б у стовідсотковій єдності та зі стовідсотковими результатами.

Ось чого ми досягаємо! Україна та вся Європа. Кожен і кожна, хто зараз на цьому саміті та хто допомагає нам.Ми – європейці, а отже, ми вільні. Ми – європейці, а отже, ми цінуємо мир. Ми – європейці, а отже, ми діємо на сто відсотків наших сил, коли треба захищати наш спосіб життя. Хай це буде правилами для нашого континенту назавжди!

Дякую за підтримку!Слава Україні! Слава всій Європі!

Рада Європи – обʼєднання 46 націй, утворене 1949 року задля розвитку демократії та прав людини. До її складу входять всі 27 членів Євросоюзу та інші країни, зокрема Україна, Велика Британія та Туреччина. Саміт в Ісландії є першою зустріччю лідерів Ради Європи за майже 20 років. Попередня зустріч (всього третя від початку створення) була в 2005 році в Варшаві.