В Святошинському район Києва виявили залишки від боєприпасу РСЗВ “Град”

В лісах Києва продовжують виявляти небезпечні знахідки.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Сьогодні, 17 травня, підрозділ піротехнічних робіт “Київської служби порятунку” проводив роботи з обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів території Святошинського лісництва.
Під час проведення цих робіт спеціалісти виявили у ґрунті небойову частину від боєприпасу РСЗВ “Град”.
Столична влада наголошує, що після нещодавніх масованих обстрілів мешканці Києва можуть знаходити деталі та рештки від збитих ракет.
Нагадаємо, на початку травня в Святошинському лісництві вже знаходили кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойову частину снаряда "Град".