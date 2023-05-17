В Святошинському район Києва виявили залишки від боєприпасу РСЗВ “Град”

Залишки боєприпасу були знайдені в Святошинському лісництві.

В лісах Києва продовжують виявляти небезпечні знахідки.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Сьогодні, 17 травня, підрозділ піротехнічних робіт “Київської служби порятунку” проводив роботи з обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів території Святошинського лісництва.

Під час проведення цих робіт спеціалісти виявили у ґрунті небойову частину від боєприпасу РСЗВ “Град”.

Столична влада наголошує, що після нещодавніх масованих обстрілів мешканці Києва можуть знаходити деталі та рештки від збитих ракет.

Нагадаємо, на початку травня в Святошинському лісництві вже знаходили кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойову частину снаряда "Град".