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СБУ затримала у трьох областях організаторів схем нелегальної переправи людей за кордон

Вартість "послуг" становила до п'яти тисяч доларів із однієї особи.

СБУ затримала у трьох областях організаторів схем нелегальної переправи людей за кордон
Фото: СБУ

Служба безпеки України ліквідувала три схеми незаконної переправи людей через державний кордон України і затримала їхніх організаторів.

Про це йдеться на сайті СБУ.

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Зловмисники допомагали клієнтам нелегально виїхати за межі України на підставі фальшивих документів. За "послуги" просили до п'яти тисяч доларів.

У Львівській області піймали 39-річного жителя, який пропонував чоловікам призовного віку фіктивні документи для виїзду за кордон. До нього навіть зверталися громадяни Росії, які на початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні і намагались виїхати до країн Євросоюзу.

Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

У Запорізькій області затримали жителя Донеччини, який намагався підкупити співробітника СБУ, аби той допоміг отримати "документи" для зняття з військового обліку. За оперативною інформацією, в подальшому ухилянт міг використати "папери" для незаконного перетину держкордону. Однак працівник спецслужби доповів про "пропозицію" керівництву, тож зловмисника затримали і повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

У Рівненській області СБУ нейтралізувала злочинну групу, яка спеціалізувалась на переправленні ухилянтів за межі України під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень та волонтерів.

Фігуранти отримали підозри за ч. 2, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, у квітні СБУ заявила про ліквідацію ще вісім нових каналів втечі ухилянтів за кордон. Вартість таких “послуг” становила до семи тисяч доларів.

Раніше прикордонники на Закарпатті впродовж доби затримали 11 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути державний кордон.

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