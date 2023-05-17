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Найкращий спосіб дипломатичного спілкування з Росією – це зброя, – Данілов

"Ніякої іншої мови злочинне угрупування вбивць і ґвалтівників не розуміє".

Найкращий спосіб дипломатичного спілкування з Росією – це зброя, – Данілов
Фото: Укрінформ

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що зброя є найкращим методом дипломатії у відносинах з Росією. 

Про це він написав у Twitter.

"Хочу нагадати окремим міжнародним політичним діячам: у відносинах з Москвою зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування. Ніякої іншої мови злочинне угрупування вбивць і ґвалтівників не розуміє", – зазначив Данілов.

Він наголосив, що справедливість буде лише тоді, коли Російська Федерація складе зброю та покине територію України.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Україна хоче до кінця зими повністю завершити війну.

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