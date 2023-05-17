Найкращий спосіб дипломатичного спілкування з Росією – це зброя, – Данілов

"Ніякої іншої мови злочинне угрупування вбивць і ґвалтівників не розуміє".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що зброя є найкращим методом дипломатії у відносинах з Росією.

Про це він написав у Twitter.

"Хочу нагадати окремим міжнародним політичним діячам: у відносинах з Москвою зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування. Ніякої іншої мови злочинне угрупування вбивць і ґвалтівників не розуміє", – зазначив Данілов.

Він наголосив, що справедливість буде лише тоді, коли Російська Федерація складе зброю та покине територію України.

Хочу нагадати окремим міжнародним політичним діячам: у відносинах з москвою зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування. Ніякої іншої мови злочинне угрупування вбивць і ґвалтівників не розуміє. Хочете припинення війни – закликайте спочатку росію скласти зброю і піти з… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 17, 2023

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Україна хоче до кінця зими повністю завершити війну.