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Російських військових на ЗАЕС більше, ніж персоналу станції, - ЦНС

Окупанти також готують попередній план евакуації працівників «Росатому».

Російських військових на ЗАЕС більше, ніж персоналу станції, - ЦНС
Фото: Telegram/НАЕК "Енергоатом"

Окупанти збільшують військову присутність на ЗАЕС в Енергодарі.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Станом на зараз російських військових на ЗАЕС вже більше, ніж персоналу, що працює на станції. Таким чином окупанти нагнітають ситуацію, щоб і далі проводити ядерний шантаж, вважають у Центрі.

Водночас нещодавно, стало відомо, що окупанти готують попередній план евакуації працівників «Росатому» на захопленій Запорізькій атомній електростанції. Колаборантів та звезених росіянами працівників «Росатому» попередили, що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом.

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Нагадаємо, що на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції правила роботи і перебування на об'єкті стають для працівників дедалі жорсткішими. 

10 травня Енергоатом отримав інформацію про те, що окупанти готуються "евакуювати" з міста-супутника ЗАЕС, Енергодара, близько 3100 людей. 

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