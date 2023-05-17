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До системи "єВідновлення" за тиждень внесли 10,4 тис. заявок

Найбільше - в Харківській області, Київській, Миколаївській, Донецькій та Херсонській.

До системи "єВідновлення" за тиждень внесли 10,4 тис. заявок
Фото: hthedigital.gov.ua

За тиждень роботи програми "єВідновлення" до застосунку "Дія" внесено 10,4 тис. заявок на отримання грошової допомоги.

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

56% заявок стосуються допомоги у відновленні квартири, 43,4% - приватного будинку, менше ніж 1% - інших житлових приміщень.

Найбільше заявок подали в Харківській області (3,5 тис.), Київській (2,8 тис.), Миколаївській (870), Донецькій (688) і Херсонській (649).

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На сьогодні органи місцевого самоврядування створили 108 комісій для огляду пошкоджень житла та ухвалення рішення про схвалення заявок.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив на "єВідновлення" 4,4 млрд грн.

Нагадаємо, Кабмін 21 квітня ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою електронної послуги "єВідновлення".

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