Протягом доби РФ била по девʼяти областях, – ОВА

По Чернігівській області росіяни били за минулу добу чотири рази (16 вибухів). Під артилерійським та мінометним вогнем був Новгород-Сіверський район, на щастя, руйнувань нема, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вчора протягом доби росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 118 вибухів – з міномету, артилерії, гранатометів, було скидання вибухових пристроїв з БпЛА. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська, Великописарівська громади. Внаслідок обстрілів постраждала Миропільська громада. Пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Одна цивільна особа зазнала поранень. Під час обстрілу Білопільської громади пошкоджено приватний житловий будинок.

У Запорізькій окупанти хаотично обстріляли 16 наближених до лінії фронту міст і сіл. За добу завдали 88 ударів: 81 артобстрілу по Гуляйполю, Оріхову, Ольгівському, Залізничному, Преображенці, Малинівці, двох ударів з ракетних систем залпового вогню по Полтавці й Малинівці, чотирьох атак з БпЛА по Полтавці та Малій Токмачці, авіаудару по Новоданилівці. Наразі зафіксовано руйнування 51 цивільного об'єкту: автівок, будинків та іншого майна людей. 48-річного чоловіка було поранено під час артобстрілу Гуляйполя, йому надали медичну допомогу. Ворог б'є по центру міста, де все ще живуть мирні жителі. У полі неподалік Успенівки отримали поранення 34-річний тракторист та 61-річний агроном.

У Дніпропетровській вчора росіяни били по Нікопольському району з артилерії та БпЛА. Влучили по Червоногригорівській та Мирівській громадах. У районі пошкоджене агропідприємство, лінія електропередач та газогін. Є руйнування й у житловому секторі: пʼять приватних будинків, чотири господарські споруди, дві сонячні панелі.

У Луганській артилерійських ударів минулої доби зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка та Стельмахівка. Обстріли цих населених пунктів майже безперервні. Вчора росіяни безуспішно наступали у бік Новоселівського, Стельмахівки та Білогорівки. По останній ворог завдав ще й авіаудару. За добу противник здійснив 91 обстріл (397 снарядів). Доставлену до Красноріченської територіальної громади гуманітарну допомогу через небезпеку розвозили декілька днів. Наразі її видали всім. Примусова мобілізація на окупованих територіях поступово стає бізнесом. Віднедавна після затримання в ході першої установчої бесіди окупанти вимагають від чоловіків хабарі за відстрочку від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабаря або не мають необхідної суми коштів, відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця та Бударки. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Табаївка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове. Вчора вдень внаслідок обстрілу Куп'янська загинув цивільний чоловік 50 років. У Богуславці Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено щонайменше три приватних житлових будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури.

У Донецькій ворог здійснив 41 обстріл за добу, обстріляні населені пункти: Костянтинівка, Краматорськ, Времівка, Максимівка, Часів Яр, Торецьк, Авдіївка, Нью-Йорк, Карлівка, Новокалинове, Острівське, Курахівка, Велика Новосілка, Курахове, Богданівка, Новоселівка, Дружба, Бахмут. Пошкоджено 30 житлових будинків (з них шість – багатоквартирних), дві котельні, девʼять цивільних автомобілів, вантажний автомобіль, будівля РТЦК та СП, чотири гаражі, три господарчі споруди, газопровід, три магазини, будівля комбінату шахти, універмаг, чотири цехи ПрАТ "АКХЗ". Пʼятеро цивільних загинули, семеро поранені.

Учора вночі Миколаїв зазнав ворожого ракетного удару, внаслідок чого сталось часткове руйнування торговельного центру та автосалону, на цих об’єктах рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Окрім цього, зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури. Наразі відомо про одну постраждалу людину. Вчора зранку ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора окупанти двічі здійснили артилерійський обстріл Очакова та берегової лінії Очаківської громади. Без постраждалих.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 79 обстрілів (406 снарядів), з них по Херсону – шість обстрілів (26 снарядів). Окупанти поцілили у райони 28 населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі. Вночі і на ранок були "прильоти" керованих авіабомб у Кізомис Білозерської громади. Один зі снарядів пошкодив два будинки, інший влучив у берегову лінію. Також під вогнем була Токарівка Дар'ївської тергромади: зруйновано два будинки. Окупанти обстріляли вже зруйнований міст у Дар'ївській громаді. На щастя, внаслідок обстрілів люди не постраждали. Ворог атакував селище Молодіжне Херсонської громади, постраждали троє дітей. Через обстріл 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку. Її шпиталізували, медики надають пораненій необхідну допомогу. У двох дітей, 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес. Лікарі надали їм допомогу на місці, життю дітлахів нічого не загрожує. 59-річна жінка через обстріл дістала струс мозку, їй допомогу надали на місці. Всього за добу через російську агресію семеро людей (з них три дитини) дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 62 особи.

За уточненою інформацією, минулої доби противник завдав 31 ракетного удару, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами “Калібр” – по цивільній інфраструктурі Миколаєва.