Люди не постраждали.

Вранці 17 травня російські військові вчергове обстріляли житлові масиви Херсона та населені пункти області. Внаслідок атак є влучання у лікарню і багатоповерхівку.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Оновлено 10:30. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, росіяни влучили у реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибиті близько 60 вікон та пошкоджено стіни. Пацієнти та працівники лікарні не постраждали.

Фото: Олександр Прокудін

“В обласному центрі ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку. Також від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури. У Бериславському районі ворожі війська атакували місцеву лікарню”, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Херсонської та Бериславської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наслідки збройної агресії РФ документували прокурори спільно зі слідчими ГУ НП в Херсонській області.

Нагадаємо, восени минулого року Збройні сили деокупували частину Херсонської області. Однак ворог регулярно обстрілює звільнені території. Так, протягом 16 травня росіяни 79 разів обстрілювали Херсонщину. Вони випустили 406 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. Херсон ворог обстріляв шість разів (26 снарядів). Семеро людей, в тому числі троє дітей, дістали поранення.