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Уранці ворог обстріляв лікарню на Херсонщині, є влучання у реанімаційне і центральне відділення (оновлено)

Люди не постраждали. 

Уранці ворог обстріляв лікарню на Херсонщині, є влучання у реанімаційне і центральне відділення (оновлено)
Фото: Олександр Прокудін

Вранці 17 травня російські військові вчергове обстріляли житлові масиви Херсона та населені пункти області. Внаслідок атак є влучання у лікарню і багатоповерхівку.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Оновлено 10:30. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, росіяни влучили у реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибиті близько 60 вікон та пошкоджено стіни. Пацієнти та працівники лікарні не постраждали.

Фото: Олександр Прокудін

“В обласному центрі ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку. Також від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури. У Бериславському районі ворожі війська атакували місцеву лікарню”, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора. 

За процесуального керівництва Херсонської та Бериславської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наслідки збройної агресії РФ документували прокурори спільно зі слідчими ГУ НП в Херсонській області.

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Нагадаємо, восени минулого року Збройні сили деокупували частину Херсонської області. Однак ворог регулярно обстрілює звільнені території. Так, протягом 16 травня росіяни 79 разів обстрілювали Херсонщину. Вони випустили 406 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. Херсон ворог обстріляв шість разів (26 снарядів). Семеро людей, в тому числі троє дітей, дістали поранення. 

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