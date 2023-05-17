Росія збільшила кількість ракетних атак, щоб змусити ЗСУ відкласти контрнаступ, – CNN

Російські військові збільшили кількість ракетних ударів по Україні, щоб змусити Збройні сили відкласти контрнаступ.

Про це пише CNN з посиланням на офіційного представника США.

За інформацією джерела видання, Росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону.

При цьому РФ завдала широкомасштабних ракетних ударів одночасно з кількох напрямків, націлившись на центр управління в Києві та інші ключові об'єкти.

"Росія, можливо, почала розширені атаки, намагаючись змусити Україну відкласти свій довгоочікуваний контрнаступ. Але Україна змогла витримати атаки, перехоплюючи високий відсоток ракет і безпілотників, що налітали, за допомогою ешелонованої протиповітряної оборони, наданої західними країнами", – сказав представник США.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби противник завдав 31 ракетного удару по території України, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами “Калібр” – по цивільній інфраструктурі Миколаєва.

Крім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”, 13 крилатих ракет “Калібр” (2 ракети підірвались у повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”), 25 з них було знищено нашими захисниками. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.