Великобританія та Нідерланди працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів

Таке рішення було оприлюднене за результатами саміту Ради Європи у Ісландії.

Голови урядів Великобританії Ріші Сунак та Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів.

Про це повідомив голова офісу президента України Андрій Єрмак.

Ця коаліція створюється для забезпечення України бойовими повітряними можливостями. Йдеться не лише про навчання пілотів, але й про закупівлю літаків F-16.

Єрмак додав, що готовність навчати українських пілотів підтвердила також Бельгія.

"Прем'єр-міністр підтвердив свою переконаність у тому, що законне місце України – у НАТО, і лідери погодилися з важливістю довгострокового надання союзниками допомоги у забезпеченні безпеки України, щоб гарантувати, що вони зможуть стримувати майбутні напади", – додали у канцелярії британського прем'єра, повідомляє ВВС.

Раніше радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак повідомив, що Україна хоче отримати від партнерів 40-50 винищувачів F-16.

Нагадаємо, нещодавно глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав 5 причин, чому Україна повинна отримати літаки F-16. Ці винищувачі не лише наблизять перемогу та збережуть інші західні ресурси, але й врятують багато життів.

Також днями Великобританія заявила, що готова зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів. Однак надсилати британські винищувачі до України не буде.