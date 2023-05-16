Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
ГоловнаСуспільствоВійна

Великобританія та Нідерланди працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів

Таке рішення було оприлюднене за результатами саміту Ради Європи у Ісландії.

Великобританія та Нідерланди працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів

Голови урядів Великобританії Ріші Сунак та Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів. 

Про це повідомив голова офісу президента України Андрій Єрмак.

Ця коаліція створюється для забезпечення України бойовими повітряними можливостями. Йдеться не лише про навчання пілотів, але й про закупівлю літаків F-16.

Єрмак додав, що готовність навчати українських пілотів підтвердила також Бельгія. 

Підписуйтесь на наш Google News

"Прем'єр-міністр підтвердив свою переконаність у тому, що законне місце України – у НАТО, і лідери погодилися з важливістю довгострокового надання союзниками допомоги у забезпеченні безпеки України, щоб гарантувати, що вони зможуть стримувати майбутні напади", – додали у канцелярії британського прем'єра, повідомляє ВВС.

Раніше радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак повідомив, що Україна хоче отримати від партнерів 40-50 винищувачів F-16

Нагадаємо, нещодавно глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав 5 причин, чому Україна повинна отримати літаки F-16. Ці винищувачі не лише наблизять перемогу та збережуть інші західні ресурси, але й врятують багато життів.

Також днями Великобританія заявила, що готова зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів. Однак надсилати британські винищувачі до України не буде.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies