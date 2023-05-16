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Два БпЛА окупантів знищили на Миколаївщині

Безпілотники знищили силами та засобами повітряного командування "Південь". 

Два БпЛА окупантів знищили на Миколаївщині
Ілюстративне фото

Сьогодні, 16 травня, у Миколаївській області було знищено 2 ворожих БпЛА.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування “Південь”.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" були знищені:

  • розвідувальний "Орлан-10" 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Нагадаємо, українські артилеристи показали, як знищили дві російські самохідні гармати 2С5.

А раніше артилеристи 406-ї окремої артилерійської бригади ім. Алмазова знищили російський міномет “Тюльпан”.

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