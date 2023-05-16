Два БпЛА окупантів знищили на Миколаївщині

Сьогодні, 16 травня, у Миколаївській області було знищено 2 ворожих БпЛА.
Про це повідомила пресслужба Повітряного командування “Південь”.
Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" були знищені:
- розвідувальний "Орлан-10"
- БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо, українські артилеристи показали, як знищили дві російські самохідні гармати 2С5.
А раніше артилеристи 406-ї окремої артилерійської бригади ім. Алмазова знищили російський міномет “Тюльпан”.