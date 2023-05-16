Росіяни мають дефіцит медиків на окупованих територіях, - ЦНС

Лікарів змушують працювати у кілька змін.

Російські загарбники мають кадровий дефіцит медиків та проблеми з лікуванням військовослужбовців на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Через велику кількість поранених медичні заклади на тимчасово окупованих територіях перевантажені й лікарів змушують працювати у кілька змін. Через відмову медиків окупанти намагаються зацікавити фінансовою винагородою. Обіцяють від 20 до 100 тисяч рублів премії, якщо ті лікуватимуть росіян.

Проте, як повідомляє ЦНС, це чергова російська брехня, адже на це загарбники не мають грошей. Росіяни вже перестали виплачувати зарплати працівникам окупаційних адміністрацій. А ще раніше припинили виплачувати "соцпільги".

Нагадаємо, що загалом Росія вже втратила в Україні близько 199 980 військових.