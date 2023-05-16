З початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні майже 200 тисяч військових

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 520 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 199 980 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 199980 (+520) осіб ліквідовано
- танків 3762 (+3)
- бойових броньованих машин - 7348 (+12)
- артилерійських систем / artillery systems – 3150 (+13)
- РСЗВ - 562 (+0)
- засоби ППО - 316 (+0)
- літаків - 308 (+0)
- гелікоптерів - 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2732 (+12)
- крилаті ракети - 973 (+0)
- кораблі / катери - 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6048 (+14)
- спеціальна техніка - 410 (+3).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, координатор ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс повідомив, що кількість жертв серед цивільного населення в Україні зросла до 23600 вбитих і поранених.