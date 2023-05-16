З початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні майже 200 тисяч військових

За минулу добу ЗСУ знищили ще 520 окупантів.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 520 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 199 980 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 199980 (+520) осіб ліквідовано

танків 3762 (+3)

бойових броньованих машин - 7348 (+12)

артилерійських систем / artillery systems – 3150 (+13)

РСЗВ - 562 (+0)

засоби ППО - 316 (+0)

літаків - 308 (+0)

гелікоптерів - 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2732 (+12)

крилаті ракети - 973 (+0)

кораблі / катери - 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 6048 (+14)

спеціальна техніка - 410 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, координатор ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс повідомив, що кількість жертв серед цивільного населення в Україні зросла до 23600 вбитих і поранених.