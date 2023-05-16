​Небо високо. Україні потрібні літаки
​Небо високо. Україні потрібні літаки
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні майже 200 тисяч військових

За минулу добу ЗСУ знищили ще 520 окупантів.

З початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні майже 200 тисяч військових
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 520 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 199 980 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 199980 (+520) осіб ліквідовано
  • танків 3762 (+3)
  • бойових броньованих машин - 7348 (+12)
  • артилерійських систем / artillery systems – 3150 (+13)
  • РСЗВ - 562 (+0)
  • засоби ППО - 316 (+0)
  • літаків - 308 (+0)
  • гелікоптерів - 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2732 (+12)
  • крилаті ракети - 973 (+0)
  • кораблі / катери - 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6048 (+14)
  • спеціальна техніка - 410 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, координатор ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс повідомив, що кількість жертв серед цивільного населення в Україні зросла до 23600 вбитих і поранених.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies