​Небо високо. Україні потрібні літаки
​Небо високо. Україні потрібні літаки
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
На Черкащині тіктокер "злив" у соцмережу локації Сил оборони. Тепер йому загрожує вісім років тюрми
На Черкащині тіктокер "злив" у соцмережу локації Сил оборони. Тепер йому загрожує вісім років тюрми
У Держдумі РФ підтвердили чутки, що Лукашенко "захворів"
У Держдумі РФ підтвердили чутки, що Лукашенко "захворів"
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
ГоловнаСуспільствоВійна

Американські танки М1 Abrams прибули до Німеччини для тренування українських військових, - Пентагон

Навчати будуть як українських танкістів, так і технічний персонал.

Американські танки М1 Abrams прибули до Німеччини для тренування українських військових, - Пентагон
Танк M1 Abrams
Фото: EPA/UPG

До Німеччини прибули американські танки М1 Abrams, на яких буде проводитись навчання українських бійців.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

“Можу підтвердити, що 31 навчальний танк М1 Abrams прибув до Німеччини у рамках підготовки до майбутнього тренування українських військових”, - сказав Райдер.

Він уточнив, що навчання українських захисників на американських танках розпочнеться протягом кількох наступних тижнів.

Підписуйтесь на наш Google News

Для українських танкістів буде реалізована “широка тренувальна програма”. Таким чином вони зможуть підготувати до ефективного використання американської техніки. Також будуть проходити навчання і українські техніки.

Нагадаємо, нещодавно голова Пентагону заявив, що Україна отримає американські танки Abrams восени. Такі терміни повʼязані не лише з самою доставкою та навчанням танкістів, а й зі створенням інфраструктури для обслуговування танків. 

Раніше український міністр оборони Олексій Резніков попереджав, що американські Abrams не встигнуть взяти участь у весняному контрнаступі. Рішення виділити українцям свої сучасні потужні танки Вашингтон ухвалив у січні 2023, коли єдиною союзницею України, яка погодилась надати танки, була Велика Британія. ЗМІ писали, що рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца про виділення необхідних для захисників Leopard залежало від того, чи дадуть свої танки українцям США. 

Спершу про схвалення надання "абрамсів" писали ЗМІ, а вже 25 січня президент США Джо Байден оголосив, що виділяє Україні 31 танк, хоча ще за пʼять днів до того в Пентагоні говорили, що для ЗСУ ця техніка не має сенсу – вона надто дорога і складна в обслуговуванні

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies