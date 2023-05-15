Американські танки М1 Abrams прибули до Німеччини для тренування українських військових, - Пентагон

Навчати будуть як українських танкістів, так і технічний персонал.

До Німеччини прибули американські танки М1 Abrams, на яких буде проводитись навчання українських бійців.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

“Можу підтвердити, що 31 навчальний танк М1 Abrams прибув до Німеччини у рамках підготовки до майбутнього тренування українських військових”, - сказав Райдер.

Він уточнив, що навчання українських захисників на американських танках розпочнеться протягом кількох наступних тижнів.

Для українських танкістів буде реалізована “широка тренувальна програма”. Таким чином вони зможуть підготувати до ефективного використання американської техніки. Також будуть проходити навчання і українські техніки.

Нагадаємо, нещодавно голова Пентагону заявив, що Україна отримає американські танки Abrams восени. Такі терміни повʼязані не лише з самою доставкою та навчанням танкістів, а й зі створенням інфраструктури для обслуговування танків.

Раніше український міністр оборони Олексій Резніков попереджав, що американські Abrams не встигнуть взяти участь у весняному контрнаступі. Рішення виділити українцям свої сучасні потужні танки Вашингтон ухвалив у січні 2023, коли єдиною союзницею України, яка погодилась надати танки, була Велика Британія. ЗМІ писали, що рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца про виділення необхідних для захисників Leopard залежало від того, чи дадуть свої танки українцям США.

Спершу про схвалення надання "абрамсів" писали ЗМІ, а вже 25 січня президент США Джо Байден оголосив, що виділяє Україні 31 танк, хоча ще за пʼять днів до того в Пентагоні говорили, що для ЗСУ ця техніка не має сенсу – вона надто дорога і складна в обслуговуванні.