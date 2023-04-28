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Резніков про контрнаступ: "Як тільки буде Божа воля, погода і рішення командирів – ми це зробимо"

Підготовка до наступу завершується, але захисники ще продовжують опановувати техніку. 

Резніков про контрнаступ: "Як тільки буде Божа воля, погода і рішення командирів – ми це зробимо"
Олексій Резніков
Фото: Telegram/Zelenskiy

Підготовка до контрнаступу завершується. Крім отримати зброю та військову техніку, важливо також їх опанувати. Деякі навчальні програми ще тривають. 

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив на брифінгу. Він зазначив, що танкова коаліція складається  із Leopard 2 і Challenger, а американські ABRAMS ще очікуються. 

"Але "Абрамси" в цьому контрнаступі, думаю, що приймати участі не встигнуть, але наші екіпажі вже поїхали навчання", – сказав він. 

Крім танків, Україна отримала велику кількість різних бронемашин. Там українські військові ще продовжують навчання. 

"Сама техніка – оголошена, підготовлена і частково доставлена. А є техніка, на якій завершується навчання", – додав він.

Резніков вважає, що в високому відсотковому режимі Україна готова до наступальних дій, далі питання за Генеральним штабом та командуванням різних напрямків.

"Як тільки буде Божа воля, погода і рішення командирів – ми це зробимо", – наголосив він.

Нагадаємо, РФ, готуючись до українського контрнаступу, звела оборонні укріплення, що простягнулися на сотні кілометрів від західної Росії через східну Україну і далі до Криму. Позиції Росії найбільше сконцентровані поблизу лінії фронту на південному сході Запорізької області, на сході та на вузькій смузі суші, що з'єднує Кримський півострів з рештою України.

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