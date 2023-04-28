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У Мелітопольському районі 20 окупантів померли внаслідок вживання невідомої речовини, - Генштаб

Загарбники продовжують зазнавати, зокрема, і небойових втрат.

У Мелітопольському районі 20 окупантів померли внаслідок вживання невідомої речовини, - Генштаб
Фото: змі окупантів

В тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області смертельно отруїлися 20 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини 24 квітня померли 20 загарбників”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ із посиланням на секретні документи Міністерства оборони США повідомили, що значні втрати Росгвардії завадять РФ повністю контролювати окуповані території України. Росгвардійці взяли на себе багато додаткових завдань щодо утримання захоплених Росією територій за лінією фронту.

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