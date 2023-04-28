​ВРП знову відтермінувала відновлення роботи судів у Херсонській області з міркувань безпеки

Суди Одещини продовжать розгляд переданих справ до 31 травня.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення відтермінувати до 1 червня 2023 року початок відновлення роботи Херсонського апеляційного суду, Білозерського, Великоолександрівського та Нововоронцовського районних судів.

Про це повідомила пресслужба ВРП.

"Безпекові загрози, які унеможливлюють належне функціонування судів у Херсонській області, продовжують існувати, а тому існує небезпека для суддів та учасників процесу", – йдеться в повідомленні.

Таким чином Одеський апеляційний суд, Київський, Малиновський, Приморський, Суворовський районні суди міста Одеси, Біляївський, Комінтернівський районні суди Одеської області, Теплодарський міський суд Одеської області продовжать розгляд переданих справ до 31 травня 2023 року.

Нагадаємо, ВРП вже приймала рішення про відтермінування відновлення роботи вказаних судів до 1 березня 2023 року, до 1 квітня 2023 року, а також до 1 травня 2023 року.