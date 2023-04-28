У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)

Повітряна тривога була оголошена по всій Україні.

У Києві та області під час повітряної тривоги спрацювала система ППО. Лунали вибухи. Є пошкодження уламками дорожного покриття та лінії електромереж у Оболонському районі.

За оновленими даними станом на 6:25, у повітряному просторі столиці знищили 11 крилатих ракет і два безпілотники. У Telegram КМВА зазначили, що, за попередньою інформацією, били росіяни з літаків стратегічної авіації.

"Попередьно, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється і уточнюється", – повідомив начальник адміністрації Сергій Попко.

Про роботу ППО о 4:57 повідомили в КМВА у Telegram. Перед тим у столиці пролунало декілька вибухів.

"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" – закликали в адміністрації.

Аналогічне повідомлення, але трохи згодом, опублікувала Київська обласна військова адміністрація.

"На Київщині працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте роботу наших захисників та нічого не публікуйте в мережу!" – зазначили в Telegram КОВА.

Повітряна тривога була оголошена по всій країні. В Умані є влучання в житлову багатоповерхівку.

Масовану повітряну атаку ворог чинив минулого місяця, 9 березня. Тоді росіяни задіяли і ракети (81 штуку), і безпілотники (вісім). Після цього вони робили спроби одночасної атаки кількох областей дронами-камікадзе, але більшість із них були збиті українськими захисниками.