Сьогодні на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи було ухвалено резолюцію, якою визнається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду. І це перше визнання такого факту на рівні такої високої міжнародної організації, що об’єднує держави нашого континенту.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі щодо притягнення Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України. Депортація українських дітей – це один із цілком продуманих елементів намагання Росії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців. Це свідомий злочин геноциду, скоєний російськими посадовцями. Саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично”, - наголосив президент.

Зеленський розповів, що сьогодні перша леді України зверталася до ПАРЄ щодо дітей, сімей. Нам достеменно відомі дані майже 20 тисяч дітей, які були вивезені й розпорошені по різних регіонах держави-зла. Але таких дітей може бути значно більше.

“Європа та світ уже бачили різні депортації та спроби знищення народів. Саме на російському прикладі – відповідальністю цієї держави та її посадовців, винних у геноциді, – ми мусимо показати всім іншим потенційним джерелам такого ж зла, що безкарності більше ніколи не буде. А вироки за геноцид будуть. Так само, як і за всі інші злочини Росії проти України й наших людей”, – запевнив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що у Миколаєві вже завершився розбір завалів на місці ракетного удару, який стався сьогодні вночі. Понад 20 поранених, одна людина загинула. Ракетами пошкоджені десятки звичайних будинків, два навчальні заклади. “Калібри” проти школи й коледжу, проти житлової забудови.

“Увечері ще один ракетний удар був завданий по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено теж школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди”, - додав президент.

Верховний головнокомандувач відзначив захисників Авдіївки з 35-ї окремої бригади морської піхоти, захисників Марʼїнки з 79-ї бригади та Донецького напрямку загалом з 55-ї окремої артилерійської бригади. Також він згадав про роботу 44-ї окремої артилерійської бригади на Запорізькому напрямку та 95-ї окремої бригади ДШВ, які дуже потужно бʼються поблизу Кремінної на Луганщині.

“І окремо хочу подякувати абсолютно всім, хто боронить Бахмут і знищує там ворога так масштабно, як окупант на це заслужив””, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, другий дивізіон ЗРК Patriot, переданий Україні союзниками, уже в роботі.