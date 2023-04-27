Шмигаль і міністр оборони Італії обговорили посилення військово-технічної допомоги для України

Також під зустрічі йшлося про співпрацю в оборонній галузі та євроатлантичну інтеграцію.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто під час робочого візиту до Риму.

Про це повідомляє урядовий портал.

Сторони обговорили посилення військово-технічної допомоги для України, а також співпрацю в оборонній галузі та євроатлантичну інтеграцію. Шмигаль наголосив, що Укнаша держава раїна зацікавлена у співпраці з Італією як з одним із ключових союзників в оборонній сфері.

"Сьогодні в центрі нашої уваги воєнно-промисловий комплекс. Україна має великий потенціал для розвитку цього напрямку та здатна бути серед лідерів у Європі", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, напередодні Шмигаль відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., яке спеціалізується на виробництві сучасних систем протиповітряної оборони. Він заявив, що Україна розглядає можливість спільного з підприємством Rheinmetall виробництва компонентів ППО малого радіусу дії Skynex.