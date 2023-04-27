Президентка Молдови звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи країни напередодні регіональних виборів

Мая Санду заявила, що на регіональних виборах в регіоні Гагаузія балотуються багато російських агентів.

Сьогодні, 27 квітня, президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи Молдови напередодні регіональних виборів, які відбудуться цими вихідними в регіоні Гагаузія, де, за її словами, багато балотованих є російськими агентами, пише Reuters.

Цього тижня Молдова заборонила російській регіональній делегації поїхати до напівавтономного проросійського регіону Гагаузії, який у неділю обиратиме главу свого уряду.

Делегацію очолив Рустам Мінніханов, губернатор Татарстанської області Росії, який сказав, що, на жаль, йому було відмовлено у в'їзді до столиці Молдови Кишинева.

"Ми бачимо відкрите втручання, він прямував до Гагаузії, щоб підтримати одного з кандидатів на виборах. На жаль, багато кандидатів там є агентами Росії, а не політиками, які хочуть працювати на благо народу Гагаузії", - сказала Санду в ефірі місцевого телебачення.

Зазначається, що Москва заперечує втручання у справи Молдови.

Нагадаємо, нещодавно посли ЄС схвалили новий режим санкцій проти осіб, які дестабілізують Молдову. Імена ще невідомі.

Раніше Мая Санду заявила, що Росія хоче використати Молдову проти України так само, як вона використовує Білорусь. Так Санду пояснила, що таке гібридні атаки.