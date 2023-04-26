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Росія знову заблокувала Чорноморський зерновий коридор і поширює фейк про українські ВМС

У результаті чотири судна, серед яких судно AKDENIZ-M, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії, наразі не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний.

Росія знову заблокувала Чорноморський зерновий коридор і поширює фейк про українські ВМС
Фото: EPA/UPG

26 квітня Росія заблокувала Чорноморський зерновий коридор - у спільному координаційному центрі, що в Стамбулі, представники РФ відмовились погоджувати рух суден гуманітарним коридором до та з морських портів України.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

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"Внаслідок цього сьогодні 4 судна, в тому числі судно AKDENIZ-M, яке зафрахтоване Всесвітньою Продовольчою Програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії, наразі не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний і вимушені чекати на погодження їх проходу додатковий час. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни", - зазначили у ВМС.

Крім того, з нинішнього ранку в інтернеті з'явилася інформація, начебто це українські ВМС заборонили рух торговельних суден у межах зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси.

 "Така інформація абсолютно не відповідає дійсності. Підкреслюємо, що Україна неухильно виконує всі покладені на неї в рамках Чорноморської зернової ініціативи зобов'язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах нашої держави", - наголосили у ВМС ЗСУ.

Станом на 25 квітня, за даними ООН, зерновим коридором з українських портів було відправлено 28,9 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Тут кукурудза (14,5 млн тонн), пшениця (7,9 млн тонн), соняшникова олія (1,5 млн тонн).

Нагадаємо, нещодавно у Босфорі відновили інспекцію суден "зернової ініціативи". Російська сторона всіляко намагалася перешкодити реалізації угоди.

26 квітня генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреш під час візиту до Вашингтона зустрінеться з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Візит є частиною зусиль зі збереження зернової ініціативи, яку Росія прагне розірвати.

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