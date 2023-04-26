Російська армія 5 разів обстріляла прикордоння Чернігівської області

Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила.

Сьогодні, 26 квітня, російська армія ще 5 разів обстріляла прикордонні території Чернігівської області.

Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.

Зокрема, в районі н.п. Янжулівка зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм. Також з міномету 120 мм, було зафіксовано 5 приходів в н.п. Медведівка та біля нього.

Зі ствольної артилерії окупанти обстріляли н.п. Заріччя - зафіксовано 6 приходів.

Крім того, 17 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, було в районі н.п. Карповичі.

Наразі не надходила інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, росіяни опівдні у середу, 26 квітня, здійснили обстріл з міномету Юнаківської громади. Було зафіксовано 4 прильоти.