​Під час бойового завдання на Луганщині загинув спортсмен Василь Даскалюк
​Під час бойового завдання на Луганщині загинув спортсмен Василь Даскалюк
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
Президентське вето: з якими законами боровся Зеленський?
Президентське вето: з якими законами боровся Зеленський?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде далі з українським кіно?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде далі з українським кіно?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Напередодні Вільнюського саміту НАТО: про що Україна говорить з Альянсом
Напередодні Вільнюського саміту НАТО: про що Україна говорить з Альянсом
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія 5 разів обстріляла прикордоння Чернігівської області

Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила.

Російська армія 5 разів обстріляла прикордоння Чернігівської області
Ілюстративне фото
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Сьогодні, 26 квітня, російська армія ще 5 разів обстріляла прикордонні території Чернігівської області

Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.

Зокрема, в районі н.п. Янжулівка зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм. Також з міномету 120 мм, було зафіксовано 5 приходів в н.п. Медведівка та біля нього.

Підписуйтесь на наш Google News

Зі ствольної артилерії окупанти обстріляли н.п. Заріччя - зафіксовано 6 приходів.

Крім того, 17 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, було в районі н.п. Карповичі. 

Наразі не надходила інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, росіяни опівдні у середу, 26 квітня, здійснили обстріл з міномету Юнаківської громади. Було зафіксовано 4 прильоти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies