Росіяни обстріляли Херсон, одна людина загинула (оновлено)

Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсонську область. Внаслідок чергового артилерійського обстрілу, 26 квітня, загинув місцевий мешканець та був поранений іноземний представник преси.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав чоловік 26 років. Також росіяни обстріляли район Антонівського мосту у Херсоні, внаслідок чого постраждав іноземний представник преси і загинув українець.

Оновлено. За фактом цієї російської атаки, що призвела до загибелі людини, Херсонська обласна прокуратура розпочала розслідування.

"26 квітня російські війська здійснили обстріл району Антонівського мосту біля Херсона. Внаслідок цього загинув цивільний чоловік. Також вогнепальне поранення плеча отримав кореспондент іноземного видання. Він працював над матеріалом про життя в місті, що тривалий час було в окупації, а тепер зазнає систематичних обстрілів. Його доставлено у лікарню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу противник здійснив 75 обстрілів Херсонської області, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Вчора окупанти вкотре обстріляли село Кізомис Білоцерківської громади Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджені і зруйновані будинки, церква, магазини і автомобіль.