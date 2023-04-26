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У Росії розбився літак Міг-31

Він є носієм ракет надвисокої дальності.

У Росії розбився літак Міг-31
Міг 31К
Фото: Факти

Російський винищувач МіГ-31 розбився в Мурманській області РФ.

Про це повідомляє Meduza.

У літака під час планового польоту, за попередніми даними, спалахнув один з двигунів. Винищувач впав в озеро.

Пілоти, ймовірно, катапультувалися. Очевидці стверджують, що в районі падіння літака бачили двох парашутистів.

Міноборони РФ підтвердило падіння літака. Там заявили, що винищувач виконував навчальний політ.

Зазначимо, що МіГ-31 — радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М Кинджал і Р-37. Х-47М Кинджал – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, за зовнішнім виглядом схожий до балістичного ОТРК Іскандер. Р-37 – це радянська ракета класу повітря-повітря великої дальності понад 300 км.

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Нагадаємо, що 25 квітня у Волгоградській області Росії під час повернення на базу розбився вертоліт санавіації.

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