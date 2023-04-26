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Окупанти поки не готові до наступу в районі Вугледара, - Сили оборони

Схожа ситуація і в Авдіївському районі.

Окупанти поки не готові до наступу в районі Вугледара, - Сили оборони
Фото: тг-канал Sternenko

Сили оборони поки не спостерігають підготовки окупантів до наступу в районі Вугледара чи в Авдіївському районі. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За його словами, "знову з’явилась" 155-та бригада морської піхоти РФ, яку захисники України майже повністю розбили на початку лютого. Він припустив, що бригаду поповнили за рахунок мобілізованих, які не пройшли потрібну підготовку.

"Поки що, спостерігаючи за ворогом, не можемо сказати, що ворог готується до наступу в цьому районі (Вугледар - ред.). Не дуже це реально з причини, що все ж таки це рівнинна місцевість і ворогу доведеться атакувати в лоб наші позиції, і вони не готові до цього", – сказав Дмитрашківський.

За його словами, схожа ситуація в Авдіївському районі, де окупанти атакують не саму Авдіївку, а сусідні Карлівку та Мар'їнку.

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Нагадаємо, що командуючий східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що російська пропаганда подає бої за Бахмут як другу “битву за Сталінград”, оскільки після низки поразок на півночі та півдні України керівництву Росії необхідно продемонструвати хоча б найменший успіх в окупації Донбасу.

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