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Цивільних росіян хочуть залучити до охорони держкордону РФ, бо для цього не вистачає військових

Відповідну пропозицію висловив очільник оборонного комітету Держдуми.

Цивільних росіян хочуть залучити до охорони держкордону РФ, бо для цього не вистачає військових
Фото: dpsu.gov.ua

Очільник комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов пропонує залучити добровольців до охорони державного кордону РФ, повідомляє Meduza.

"На жаль, ми зараз не маємо таких можливостей, як у Радянському Союзі, коли вся країна по периметру охоронялася військовими підрозділами прикордонних військ СРСР. Тому зараз дещо інші способи охорони кордонів. Але залучити на добровільній основі місцеве населення, як на мене, це цілком реально і зрозуміло", - сказав Картаполов.

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Наразі мова йде про саму ідею - залучати цивільних чи ні, бо військових для цього завдання не вистачає. Тож якщо влада довіряє народу, тож необхідно приступати до реалізації задуму.

"А далі вже починає формуватися технологія: які підрозділи, скільки їх буде, яка їхня організація. Озброєння буде чи не буде? Кому вони підкорятимуться? Хто їх контролюватиме? З ким вони взаємодіятимуть?", - додав росіянин.

Нагадаємо, громадян Фінляндії після вступу країни до НАТО стали уважніше допитувати на російському кордоні

Днями російська сторона не пропустила військову колону з пораненими окупантами на свою територію.

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