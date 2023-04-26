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Британія заблокувала злиття Microsoft і Activision Blizzard

Microsoft оскаржуватиме це рішення.

Британія заблокувала злиття Microsoft і Activision Blizzard

Велика Британія блокує придбання компанією Microsoft компанії Activision Blizzard, яка розробляє гру Call of Duty. 

Про це повідомляє Reuters.

Антимонопольний регулятор країни непокоїться через те, що ця угода може негативно вплинути на конкуренції в хмарних іграх. Microsoft заявила, що залишається повністю відданою справі придбання компанії і оскаржуватиме це рішення, тоді як Activision заявила, що буде "працювати" з Microsoft.

"Ми переглянемо наші плани зростання у Великій Британії", – заявили в Activision.

Microsoft вже запропонувала Sony, яка була противником угоди, 10-річну ліцензію на Call of Duty, відповідно до угоди про перенесення багатомільярдної франшизи на консоль Nintendo's Switch. ЄС ухвалить рішення щодо угоди до 22 травня. Федеральна торгова комісія США також прагне заблокувати цю угоду.

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Нагадаємо, що корпорація Microsoft у вівторок, 18 січня 2022 року оголосила про придбання компанії Activision Blizzard, відомої за іграми Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch, Candy Crush тощо. Вартість угоди становила 68,7 млрд доларів. Угоду планували закрити в 2023 фіскальному році. 

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