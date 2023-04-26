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Тайвань проведе двоетапні військові навчання з бойовою стрільбою

Увага буде зосереджена на “збереженні” бойових сил і “перехопленні на морі”.

Тайвань проведе двоетапні військові навчання з бойовою стрільбою
Фото: ZN.ua

Тайвань проведе двоетапні військові навчання “Han Kuang”: теоретичні пройдуть з 15 до 19 травня, практичні з бойовою стрільбою − з 24 до 28 липня.

Про це пише Reuters з посиланням на міністерство оборони острова.

Зазначається, що увага буде зосереджена на “збереженні” бойових сил і “перехопленні на морі”.

Навчання передбачатиме використання цивільних аеропортів та розосередження повітряних засобів, а також маскування сил на землі. Морські, повітряні та сухопутні сили відпрацюють напад на сили та десантні кораблі противника, а також захист морських шляхів та протидію зусиллям з блокади.

“Звичайно, наші навчання ґрунтуються на загрозі вторгнення комуністів на Тайвань та їхніх недавніх військових навчаннях навколо Тайваню”, − заявили у Міноборони.

Окрім того, високопосадовець служби безпеки заявив, що Тайвань тепер має зв’язок із розвідувальним альянсом “Five eyes”, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, США та Великобританія.

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Китай, який розглядає демократичний Тайвань як свою власну територію, протягом останніх трьох років посилив військовий тиск, намагаючись відстояти свої претензії на острів.

Цього місяця Китай відпрацьовував точні удари та блокування під час навчань навколо острова, проведених після того, як президентка Тайваню Цай Івень зустрілася зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі.

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