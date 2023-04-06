Спікер Палати представників США провів зустріч із президенткою Тайваню

Він зазначив, що "немає такого місця, де Китай міг би сказати мені, куди я можу піти і з ким я можу поговорити".

Фото: Цай Інвень Twitter Цай Інвень і Кевін Маккарті

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті провів зустрів із президенткою Тайваню Цай Інвень, ставши найвисокопоставленішим посадовцем, який це зробив на американській землі. Зустріч відбулася в Президентській бібліотеці Рональда Рейгана і була проведена на найвищому урядовому рівні, пише New York Times.

Аудієнції з американським президентом президентка острівної держави не мала.

Перед візитом Інвень до Штатів Пекін висловлював невдоволення, що американські посадовці збираються мати з нею офіційні зустрічі.

"Немає такого місця, де Китай міг би сказати мені, куди я можу піти і з ким я можу поговорити, чи ти ворог, чи ти друг", – заявив у ході візиту Інвень Маккарті.

Під час зустрічі з законодавцями Цай сказала, що "ми не будемо діяти необачно, але ми також не дозволимо над собою знущатися", за словами конгресмена Річі Торреса, який був частиною двопартійної делегації, що приєдналася до Маккарті для зустрічей.

Цай похвалила членів Конгресу, які прийняли її, за "їхню присутність і непохитну підтримку", додавши, що це "запевнило народ Тайваню в тому, що ми не ізольовані та не самотні".

Китай засудив як Сполучені Штати, так і Тайвань за візит Цай, використовуючи войовничі висловлювання. Міністерство оборони Китаю попередило, що Народно-визвольна армія "зберігає високу пильність у будь-який час, рішуче захищаючи національний суверенітет і територіальну цілісність", і заявило, що виступає проти того, щоб "лідер регіону Тайвань прокрався в Сполучені Штати під будь-яким іменем або за будь-яку справу".

В окремій заяві міністерство закордонних справ назвало зустріч актом "змови США і Тайваню" і попередило, що Китай "вживе рішучих і енергійних заходів для захисту свого національного суверенітету і територіальної цілісності".

Нагадаємо, що президентка Тайваню зустрічалася і з попередницею Маккарті Ненсі Пелосі, коли вона здійснювала візит на острів. Пекін тоді не лише проводив агресивну риторику, а й оголосив військові навчання біля Тайваню.

КНР, яка вважає Тайвань своїм регіоном, систематично виступає проти міжнародних заходів за участі тайванських посадовців. США заявляють, що дотримуються політики "одного Китаю", але підтримують демократичний уряд острівної держави з обмежено визначеним статусом. офіційно США не визнають Тайвань окремою державою, але за умови вторгнення на острів вони зобовʼязані допомогти йому "військовим шляхом".