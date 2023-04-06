США і Франція стурбовані Китаєм, який підтримує війну Росії проти України

Сі Цзіньпін на зустрічі з Еммануелем Макроном не уточнив, чи готовий Китай змінити свою позицію в цій темі.

Сполучені Штати Америки та Франція поділяють стурбованість щодо позиції Китаю, який надає певну підтримку війні Росії проти України.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє "Укрінформ".

"Сполучені Штати і Франція поділяють стурбованість щодо виклику, який являє КНР для міжнародного порядку, заснованого на правилах – зокрема шляхом послідовної підтримки Пекіном війни РФ проти України", - сказав Пател.

Він нагадав, що перед поїздкою президента Франції Еммануеля Макрона до Китаю із ним розмовляв його американський колега Джо Байден. У розмові глави держав "підтвердили непохитну підтримку України".

Натомість під час зустрічі з Макроном глава Китаю Сі Цзіньпін зазначив, що хоч і готовий працювати для припинення війни, але не уточнив, чи готовий Китай змінити свою позицію в цій темі.

Нагадаємо, на зустрічі Цзіньпіна і Макрона йшлося про те, що Китай готовий працювати разом із Францією над досягненням шляхом переговорів припинення війни в Україні. Також глава Китаю дав зрозуміти, що готовий зателефонувати до президента України Володимира Зеленського "у свій час".

Також Цзіньпін сказав, що всі держави повинні поважати нерозповсюдження ядерної зброї, але при цьому не згадав про Росію.