У травні Словенія проведе конференцію щодо воєнних злочинів в Україні

Словенія проведе дипломатичну конференцію з міжнародного співробітництва у розслідуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон на зустрічі очільників МЗС країн-членів НАТО, передає RTV Slovenija.

Захід заплановано на кінець травня.

Файон наголосила на важливості відповідальності за пошук і виявлення усіх винних у звірствах та злочинах, які відбуваються внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, у березні Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні встановила, що РФ здійснила в Україні широкий спектр воєнних злочинів.

Раніше обговорили розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності міністри юстиції країн “Великої сімки”.