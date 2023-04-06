Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
ГоловнаСвіт

У травні Словенія проведе конференцію щодо воєнних злочинів в Україні

Захід планують на кінець місяця.

У травні Словенія проведе конференцію щодо воєнних злочинів в Україні
Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон
Фото: Twitter/MFEA Slovenia

Словенія проведе дипломатичну конференцію з міжнародного співробітництва у розслідуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон на зустрічі очільників МЗС країн-членів НАТО, передає RTV Slovenija.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Захід заплановано на кінець травня.

Файон наголосила на важливості відповідальності за пошук і виявлення усіх винних у звірствах та злочинах, які відбуваються внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, у березні Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні встановила, що РФ здійснила в Україні широкий спектр воєнних злочинів.

Раніше обговорили розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності міністри юстиції країн “Великої сімки”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також