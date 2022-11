Міністри юстиції країн G7 обговорять скоєні в Україні воєнні злочини

🇨🇦🇯🇵🇺🇸🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪 - die sieben größten Industrienationen stehen an der Seite der #Ukraine. Am Montag und Dienstag treffen sich die Justizminister der G7-Staaten in Berlin - zum ersten Mal überhaupt. Das Thema: die Verfolgung von Kriegsverbrechen. BM @MarcoBuschmann zu #G7Justice: pic.twitter.com/sdNBCrFsFS