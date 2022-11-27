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Міністри юстиції країн G7 обговорять скоєні в Україні воєнні злочини

Така зустріч відбудеться вперше в історії цього формату.

Міністри юстиції країн G7 обговорять скоєні в Україні воєнні злочини
Фото: picdrop.com

Міністри юстиції країн “Великої сімки” зберуться на зустріч для обговорення розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомив у Telegram міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

"Ми будемо говорити в основному про жахливі воєнні злочини, що чиняться на території України, і які ми хочемо розслідувати й притягнути винних до відповідальності. Для цього ми домовимося про ще більш ефективну координацію", – зазначив міністр.

 

Очікується, що зустріч відбудеться у понеділок-вівторок у Берліні. 

Німеччина наразі головує у “Великій сімці”.

 

Нагадаємо, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок назвала напади Росії на цивільну інфраструктуру України нелюдським злочином і ініціювала зустріч на рівні міністрів закордонних справ G7, щоб подумати, як підтримати Україну в умовах постійних ракетних атак.

 

 

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